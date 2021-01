Piccata au vin blanc et citron

Plat italien, la piccata désigne de fines tranches de viande (traditionnellement du veau) que l’on fait sauter. Une recette légère et acidulée à savourer avec de bonnes pâtes.

Pour réaliser cette recette dans les meilleures conditions, l’idéal est de se procurer un bon morceau de veau bio.

Le saviez-vous ?

Les produits bios sont plus riches sur le plan nutritionnel. Et la chair d’un bétail qui a atteint doucement sa maturité est plus goûteuse et savoureuse. C’est encore plus vrai quand le bétail a reçu une alimentation issue de l’agriculture biologique.

La Wallonie en produit. Il n’y a donc pas de raison de s’en priver.

On peut en trouver dans les comptoirs fermiers ou sur les étals des marchés où est présent le réseau Coprosain qui propose des produits naturels, sains et savoureux, issus de fermes pratiquant une agriculture paysanne et durable, respectueuse de l’environnement et des animaux.