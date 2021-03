Petits pains de Brie

Pas vraiment passionné de cuisine, il lui arrive pourtant d’oser formuler des suggestions, voire de tenter d’étonner la cheffe de la maison en se mettant aux fourneaux… Une occasion pour Leslie de lever le pied et de se détendre en attendant, pour une fois, de se faire servir. Comme au resto, mais chez elle !

Résultat : c’est le Brie qui tient la vedette au creux de ce petit pain délicieusement farci, un fromage doux et crémeux qui peut aussi révéler toutes ses qualités dans les préparations chaudes.

Saviez-vous qu’il existe quelques fromages belges qui portent le nom de Brie ? Ils se caractérisent souvent par leur côté doux et onctueux, à la manière de leurs cousins français.

Car en matière de Brie, la tradition est bien française. Les Brie de Meaux et Melun sont les plus connus, mais d’autres proviennent de Coulommiers, Montereau, Provins ou Nangis. Ils bénéficient de la protection des AOP, sont le plus souvent fabriqués avec du lait cru de vache et proviennent tous de la même région de France : la Brie qui est située dans la partie orientale du bassin parisien, entre les vallées de la Marne, de l’Orge, de la Seine et la côte d’Île-de-France.