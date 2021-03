Pain de viande aux légumes et pommes de terre vinaigrette

Peler l’oignon, les gousses d’ail, la carotte, couper la ½ courgette dans la longueur et enlever les pépins, rincer le poivron, l’ouvrir en 2 et le débarrasser de son pédoncule et de ses pépins.

Préchauffer le four à 200° – chaleur tournante.

Couper tous les légumes en brunoise et les mélanger à la viande hachée en ajoutant les 2 œufs, la chapelure, sel et poivre en quantité suffisante pour que la préparation soit bien assaisonnée.

Former le pain de viande, le poser dans un plat huilé allant au four et enfourner pour 40 minutes.

Pendant ce temps, peler et laver les pommes de terre et les couper en cubes d’environ 2 cm de côté.

Les mettre à cuire dans une casserole d’eau bouillante salée.

Émincer les jeunes oignons.

Les mettre au fond d’un saladier et leur ajouter les 2 moutardes, le miel, le vinaigre et l’huile d’olive. Ajouter sel et poivre. Mélanger.

Quand les pommes de terre sont cuites, les égoutter, les mettre encore chaudes dans le saladier et mélanger.