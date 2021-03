Orecchiette, pesto de roquette, tomates confites et parmesan

La roquette appartient à la famille des crucifères, comme les différentes variétés de choux. C’est une salade originaire du sud de l’Europe. En plus d’être délicieuse, elle apporte son lot de bienfaits à l’organisme.

Focus sur la roquette, sa valeur nutritive, ses vertus et les précautions à prendre.

Les feuilles tendres de la roquette se consomment crues, seules ou en mélange avec d’autres jeunes pousses. Elles peuvent aussi être associées à des agrumes pour une salade fraîcheur et font merveille en garniture de sandwiches. Elles relèvent aussi le goût des soupes et des sauces.

Ses feuilles ont un goût légèrement piquant, une saveur de " noisette moutardée ". D’ailleurs, ses graines servent à la préparation de la moutarde forte.

Elle contient divers composés qui auraient des effets anticancéreux.

Originaires du bassin méditerranéen, les roquettes se sont rapidement disséminées vers l’est jusqu’en Inde. Elles ont été consommées depuis la haute Antiquité, et peut-être bien avant.

De la méfiance à la popularité

Les Égyptiens, les Grecs et les Romains attribuaient à la roquette de nombreuses vertus médicinales, dont celle d’être aphrodisiaque. Dans l’Antiquité, elle était consacrée à Priape, dieu des jardins, de la fécondité et de la reproduction. On la plantait au pied de sa statue et on recommandait aux maris " paresseux " de consommer ses feuilles crues et ses graines. Cette réputation n’a pas échappé aux autorités religieuses qui, au Moyen Âge, interdisaient de la cultiver dans les jardins des monastères.

Cet interdit s’est plus ou moins étendu à la population en général, si bien que, pendant longtemps, les Européens ne l’ont employée que de façon marginale dans leur alimentation.

Depuis le début du XXe siècle, sa popularité ne cesse de grandir, d'abord dans le sud de la France et en Italie, où on l’apprête de multiples façons. Elle fait également son chemin sur les tables d’Amérique du Nord, notamment chez les adeptes de l’alimentation saine et chez les gourmets. Le climat tempéré de ce continent lui convient particulièrement bien, au point qu’elle s’y reproduit spontanément en plusieurs endroits.

En Inde, pays qui en produit le plus, elle est cultivée essentiellement pour ses graines, desquelles on tire une huile qui sert à la cuisine et à divers usages industriels : fabrication du savon, lubrifiant, huile d’éclairage, huile à massage, composant de mélanges médicinaux.