Mont d’Or fondant, coppa et Ratte du Touquet

Le plat de ce soir n’est pas une fondue au fromage… Pourtant, vous ne pourrez pas vous empêcher de faire le rapprochement, lorsque crémeux et coulant, votre Mont d’Or sortira du four et que vous y plongerez la fourchette. Plaisir garanti autour de la table !

Servi chaud : un régal hivernal

Fromage saisonnier reconnaissable à sa présentation dans une boîte en épicéa, le Mont d’Or se déguste en hiver… Car c’est la période où il est disponible à la vente.

Quant à la façon de le consommer, celle qui consiste à le chauffer au four avant d’y tremper des morceaux de pommes de terre apporte un supplément de convivialité à ce plat bien réconfortant.

Fabriqué à partir du 15 août et jusqu’au 15 mars suivant, on le trouve dans les magasins entre le 10 septembre et le 10 mai. Les appellations d’origine mont d’Or et Vacherin Mont-d’Or désignent deux fromages au lait de vache à pâte molle à croûte lavée élaborés dans une zone située au cœur du massif du Jura. Les deux bénéficient d’une AOP ; l’un est produit en France, l’autre en Suisse. Les deux fromages sont très similaires, malgré quelques différences : en France, on utilise exclusivement du lait cru, la Suisse autorisant le lait thermisé depuis 2003. Le temps d’affinage diffère aussi.

Pas de Mont d’Or sans sanglier

Autre caractéristique de ce fromage traditionnel : son affinage se fait obligatoirement sur une planche d’épicéa qui ajoute à l’arôme du produit fini.

Et c’est là que la présence du sanglier prend toute son importance. On ne parle pas ici du cousin sauvage du cochon, mais bien de l’artisan spécialiste de la fabrication des sangles d’épicéa nécessaires pour ceinturer ces fromages particulièrement coulants. À la différence de la France, l’AOP suisse impose que cette sangle soit prélevée sur des arbres issus de la région de production.

A l’origine, cette sangle avait pour fonction de faciliter la manipulation et le transport du produit. Une fois dans votre cuisine, elle va s'avérer bien pratique pour faire chauffer le mont d’Or au four avant de le déguster, comme une fondue.