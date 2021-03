Mini-calzone express, mozza, Parme et olives

Gonflée, arrondie, et un peu mystérieuse, la Calzone est une belle pizza qui cache sa garniture secrètement sous sa croûte.

C’est une spécialité culinaire typique des Pouilles, région du sud de l’Italie formant le “talon de la botte”. Simple coïncidence avec le nom de “Calzone” le plus souvent traduit en français par " chausson ".

Il s’agit d’une pizza repliée en 2 sur sa garniture avant cuisson et fourrée généralement de mozzarella et de coulis de tomates, et éventuellement du jambon cuit. Elle fait partie de ces aliments que l’on peut déguster à tout moment et en toute occasion : en antipasti (assortiment d’entrées) pendant le repas, en plat de résistance ou en en-cas. Seule exigence : la déguster très chaude.

Dans sa région originelle des Pouilles, la calzone est aussi agrémentée de jeunes oignons doux (les “sponsale”) que l’on a préalablement fait suer dans de l’huile d’olive et que l’on ajoute aux autres ingrédients.

Toujours dans les Pouilles : on a l’habitude d’ajouter de la purée de pomme de terre à la pâte à pizza afin d’en conserver l’humidité et donc le moelleux. Certains pizzaïolos des Pouilles ajoutent aussi des olives noires dénoyautées et des anchois à l’huile aux sponsale.

À Naples, on trouve des calzone frites qui portent le nom de pizza fritta.