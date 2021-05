Les penne à la saucisse italienne

Parmi les ingrédients qui composent cette assiette, voici le pecorino, un fromage italien à pâte pressée cuite, au lait entier de brebis. Il tire d’ailleurs son nom du terme "pecora", qui signifie brebis en italien. Et "pecorino" signifie "petit de brebis". Produit dans différentes régions, il est consommé frais ou sec et peut-être dégusté en apéritif ou intégré à une préparation salée.

Chaque Pecorino provient d’une région italienne différente, il est caractérisé par la race de la brebis et sa méthode d’affinage. Il en existe 5 variétés d’appellation AOP.

Le Pecorino est un des plus vieux fromages italiens, on dit qu’il était déjà connu il y a plus de 2000 ans. Son histoire commence ainsi aux alentours de Rome et particulièrement dans la région du Lazio où la plupart des bergers y vivaient. Sa production s’est également étendue à toute l’Italie, notamment la Sardaigne et la Sicile où on peut le retrouver poivré dit "Pepato".

Au fil du temps, ce fromage a été popularisé par les légionnaires romains qui en emportaient toujours comme casse-croûte lors de leurs déplacements à travers l’Italie et l’Europe.

Et le vin

La recette de Leslie peut aussi, pour ceux qui le souhaitent, intégrer du vin à l’étape de déglaçage.

Et si vous utilisiez aussi le pecorino pour le réaliser ?

Car vous ne le saviez peut-être pas, mais le nom de Pecorino désigne aussi un cépage italien, autrement dit, une variété de vigne qui donne un raisin à la peau claire, très prisé dans les régions viticoles de l’Est italien, notamment les Marches et les Abruzzes. Issu de l’agriculture biologique, il a donné lieu à plusieurs déclinaisons de vins blancs au vrai goût du terroir.

Le pecorino est un très ancien cépage qui, selon les études, est probablement originaire de vignes sauvages poussant dans les monts Sibyllins (dans la chaîne des Apennins) et qui ont été domestiquées pour la production de vin. Malgré son nom, il n’y a pas de lien direct entre le raisin pecorino et le fromage. Sauf, à penser que, comme ce raisin pousse dans les montagnes où le mouton paissait, on a pu l’associer à la vie des troupeaux, d’autant que selon la population locale, les moutons de la région des Marches mangeaient souvent les raisins en se déplaçant dans les vignes.