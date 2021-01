Les linguine au thon d'Antonia

Pas une once de mayonnaise dans ces pâtes au thon. Il s’agit d’un authentique plat cuisiné tout droit sorti des souvenirs de Leslie. Flashback dans des vacances à l’italienne…

Pour la petite histoire…

Si on vous parle de pâtes au thon, vous penserez peut-être immédiatement à ces salades froides emportées en pique-nique ou disposées sur les buffets : des pâtes, du thon, quelques légumes et une dose de mayonnaise pour lier le tout.

Rien à voir avec ça ici… Et c’est grâce à Antonia !

Mais qui est Antonia ?

Elle fait partie de l’histoire de Leslie qui a ramené cette recette des Pouilles : “Nous étions en vacances, en famille, dans cette région d’Italie, et Antonia était la dame qui cuisinait pour tout le monde. Un jour, elle nous annonce qu’elle va nous préparer des pâtes au thon… On a pensé à la salade de pâtes avec de la mayo et on n’était pas super emballés. Mais à l’heure du repas, quand elle nous a apporté son plat et qu’on y a goûté, ça a été une vraie révélation. C’était super bon !

Antonia n’a pas hésité à nous expliquer sa recette en détail pour qu’on puisse la refaire. C’était quelqu’un de généreux et ses plats lui ressemblaient. Je ne l’ai jamais oubliée”.