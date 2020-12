Les chicons au gratin

C’est l’un des plats, sinon LE plat favori de Leslie. Pas étonnant donc qu’elle le mette au menu pour les jours spéciaux, ni que sa façon de le faire soit de nature à convertir certains ennemis de la réputation amère de ce légume bien de chez nous.

Légume traditionnel de nos contrées, le chicon est au centre des préoccupations d’une confrérie portant le nom de, “confrérie gastronomique des compagnons du Witloof d’Evere”.

Toute une histoire

Sur le site de ce groupement, on découvre comment serait né le chicon, à Evere : selon certains chroniqueurs, il n’aurait peut-être pas vu le jour sans la révolution de 1830.

L’agriculteur schaerbeekois Jean LAMMERS avait déserté a ferme à cette époque agitée et découvert, à son retour, que les racines de chicorée (qu’il utilisait comme substitut du café) entreposées dans sa cave avaient donné naissance à des feuilles blanches au goût amer.

Cela se serait ensuite reproduit à plus grande échelle, vers 1840, lors d’une année de surproduction de racines de chicorée qui ont germé dans les caves des fermes où elles étaient entassées.

Enfin, dans les caves du Jardin Botanique entre 1845 et 1850, le cultivateur BREZIERS a réussi à faire blanchir des feuilles de chicorée sauvage placées verticalement côte à côte et recouvertes de terre et de fumier.

Ce qui semble incontestable, c’est qu’Evere a été le berceau de la culture du chicon à grande échelle et que la racine blanche a procuré une certaine aisance aux maraîchers locaux pendant la première moitié du vingtième siècle.