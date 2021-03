Lasagne à la courge, velouté, coppa et chèvre

Vendredi, c’est le jour où Leslie a toujours envie d’un plat bien gourmand pour terminer la semaine et bien commencer le week-end.

La cuisine est un monde à part entière avec son jargon et son vocabulaire qui peuvent paraître complètement hermétiques pour les non initiés. Il est vrai que certains termes culinaires ont un sens très éloigné de la signification généralement admise.

Un exemple ? La mandoline : l’instrument de musique auquel pensent la plupart des gens devient, en cuisine, un ustensile destiné à trancher finement des légumes.

Autre exemple ? Le fusil… En cuisine, il ne blessera personne, puisqu’il sert à aiguiser les couteaux.

Et si on parle d’appareil, il ne s’agit pas de désigner une machine quelconque, mais bien un mélange de plusieurs éléments servant à réaliser une préparation.

Et on pourrait trouver de nombreux autres cas… D’où l’intérêt de clarifier certains termes.

Aujourd’hui, on vous parle de “velouté” et vous vous dites : “ça, je connais… C’est un potage finement mixé et très onctueux”. Vous n’avez pas totalement tort, mais c’est ignorer qu’en cuisine, ce qu’on appelle “velouté” est une sauce blanche qui fait partie des sauces dites " mères ". Elle est réalisée avec un fond (un bouillon sans sel ni épices) de veau, de volaille ou avec un fumet de poisson que l’on va épaissir (lier) avec un roux blanc ou blond…

Traduction : comme pour une béchamel, on va préparer un “roux”, c’est-à-dire, faire fondre un peu de beurre et y mélanger de la farine. Ce mélange va cuire un peu (c’est là que Leslie vous dit que ça doit commencer à sentir le biscuit) Voilà pour le “roux”.

Ensuite, on va verser, petit à petit, le “fond” en mélangeant continuellement pour que ça épaississe en chauffant.

Au lieu d’une béchamel (qui est préparée avec du lait), on obtient ainsi le “velouté” qu’on peut utiliser comme base pour de nombreuses sauces dérivées. On donne aussi à ce velouté de veau le nom de " sauce blanche grasse ", et à la même préparation réalisée avec le bouillon de poisson, le nom de " velouté maigre ".