La quiche aux poireaux, lardons et Emmental suisse AOP

La quiche, c’est la solution rapide pour un repas bien préparé. Et dans pratiquement tous les frigos, on trouve toujours “pour le cas où”, une barquette de lardons fumés, un peu de crème et des œufs. Côté légumes, on a le choix : tout peut y passer. Là aussi, c’est l’occasion de faire de la place dans le frigo. Si on n’a pas de pâte brisée toute prête, on peut facilement en faire une (il suffit d’un peu de farine et de beurre). Cela ne demandera qu’un peu plus de temps ! Le choix du fromage fait toute la différence… Plus il est de qualité, plus la quiche sortira de l’ordinaire.

L’Emmental suisse AOP fait partie de ces ingrédients qui changent tout. On le reconnaît aux gros trous dont sa pâte est parsemée et à son goût de noisette, légèrement épicé.

Il doit son nom à la vallée de l’Emme, dans le canton de Berne. On a trouvé des indices attestant de sa fabrication dès le 13e siècle. Aujourd’hui, 111 fromageries le produisent dans le strict respect des normes de l’AOP qui prohibe l’usage de tout additif, de même que le recours à des ingrédients modifiés génétiquement.

Il faut 12 litres de lait cru pour fabriquer 1 kg de fromage. Ce lait issu de vaches nourries à l’herbe et au foin est fourni par des exploitations agricoles familiales à visage humain (elles comptent 26 vaches en moyenne), situées à proximité d’une fromagerie (20 km maximum), de façon à garantir un transport en circuit court, gage d’une fraîcheur optimale, tout en protégeant la nature, le climat et l’environnement.