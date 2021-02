La daurade en papillote

Une surprise iodée dans un paquet-cadeau ! C’est l’effet festif que l'on obtient avec la technique de la cuisson en papillote. Pour le poisson, elle fonctionne à merveille et ce qui ne gâche rien c’est que c’est super facile à faire.

Dorade ou daurade ?

Il existe plusieurs types de dorades : la dorade grise, la daurade royale mais aussi la dorade rose et la dorade coryphène ou mahi-mahi, un poisson tropical que l’on trouve aussi en petite taille dans la Méditerranée.

La véritable dorade royale ou daurade (Sparus auratus) est surtout un poisson de Méditerranée, elle se différencie de la dorade grise (Spondyliosoma cantharus) par un croissant doré qui orne sa tête à la hauteur des yeux. Son corps ovalisé et arrondi vers la tête, gris sur le dos et argenté sur le ventre, présente une tache noire au début de la ligne latérale. Sa chair est très blanche, fine, moelleuse et son goût subtilement iodé.

Les daurades royales qui peuvent vivre plus de 20 ans évoluent en bande sur tout le littoral et le long des côtes en se raréfiant dans les régions où les eaux sont plus froides.

Présentes en Méditerranée, dans la Manche et en Atlantique, les dorades grises vivent dans le Golfe de Gascogne et en Méditerranée, le long des côtes ; elles se raréfient également dans les eaux plus froides. Leur corps ovoïde comprimé latéralement, présente des lignes longitudinales bleues, bronze ou jaunes qui parcourent les flancs.