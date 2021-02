Hamburger maison, coleslaw et sauce baraque à frites

Ce n’est plus une surprise, le vendredi, Leslie propose un plat pour se (et vous) faire plaisir… Et pas besoin de se précipiter au drive-in du fast-food le plus proche pour mordre à belles dents dans un burger. On peut faire mieux et bien meilleur à la maison ! Démonstration.

Le secret, c’est de toujours bien choisir les produits de base. Ensuite, c’est facile. Il suffit de suivre les gestes de Leslie.

Aujourd’hui, entre autres, le choix d’une bonne viande va faire la différence.

Bœuf bio de nos Ardennes

Saviez-vous que dans le sud de notre pays, au cœur de nos Ardennes, quelques producteurs de bœuf bio ont décidé de travailler autrement ?

Ils gèrent 5 exploitations familiales et se sont groupés en coopérative, il y a quelques années. Cette structure créée et gérée par ces éleveurs a pris le nom de “Sainbiooz” et a pour but de proposer de la viande de bœuf de qualité, issue d’animaux nés et élevés chez nous dans le respect du bien-être animal, mais aussi de l’environnement, tout en garantissant un revenu correct aux éleveurs. Le but est aussi clairement de pérenniser des fermes familiales, un terroir et un cadre de vie, via une juste rémunération de tous les acteurs de la filière.

La mission que Sainbiooz s’est assignée est d’offrir aux consommateurs une viande bio, produite localement avec savoir-faire et par amour du goût, en toute transparence, dans le respect de l’homme et de la nature. Blonde d’Aquitaine, Charolaise, Rouge des Prés, Parthenaise ou Limousine, chaque exploitation promeut une race connue pour la qualité de sa viande.

De plus, à travers cette association, ces 5 éleveurs ont décidé de prendre en main la commercialisation de leur production en assurant la distribution en circuit aussi court que possible entre les consommateurs et les éleveurs : peut-être la verrez-vous apparaître prochainement dans votre supermarché…