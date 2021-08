Habitudes culinaires : légendes et vérités

On les a appris en observant la façon de faire de nos parents, de nos amis ou de notre cheffe télévisuelle favorite et ils nous sont si familiers qu’on ne se pose pas de question. Certains sont tellement ancrés qu’ils nous apparaissent comme des lois immuables de la chose cuisinée, des préceptes venus du fond des casseroles de nos ancêtres.

Donc, en ajoutant du sel dans une eau de cuisson, même s’il faut attendre un peu plus longtemps pour voir apparaître les gros bouillons, la cuisson des aliments sera plus rapide. Au final, on rattrape le temps perdu !

Car s’il est vérifié que quand une eau est salée, il lui faut un peu plus de temps pour bouillir, ce qu’on soupçonne moins, c’est que sa température d’ébullition sera aussi plus élevée.

C’est ce principe qu’exploite votre cocotte-minute… Saviez-vous que dans celle-ci, lorsque le couvercle est bloqué et ne peut laisser s’échapper la pression, celle-ci peut être très élevée et que le point d’ébullition peut atteindre 120 °C ? À cette température, les aliments cuisent en trois fois moins de temps qu’à pression ambiante. C’est tout bénéfice pour la facture énergétique.

Ce qui se passe dans la casserole est une question de pression. En mettant un couvercle sur une casserole au cours de la cuisson, on force la vapeur d’eau à s’accumuler sous le couvercle. La pression s’élève… Et la température du point d’ébullition va aussi s’élever. Autrement dit, l’eau contenue dans une casserole fermée va bouillir à une température supérieure à 100 °C. Les aliments qui s’y trouvent cuiront plus vite que s’ils étaient cuisinés sans couvercle.

Un bon conseil : premièrement, il faut éviter de laisser cuire les pâtes trop longtemps et, quand elles sont al dente, il faut les égoutter rapidement pour qu’elles gardent un peu d’humidité et les arroser d’un filet d’huile d’olive avant de les mélanger pour que l’huile les enrobe.

Dernière idée reçue : on dit aussi qu’il faut éviter de laver les champignons à l’eau parce qu’ils sont poreux et que donc, si on les lave, l’eau qu’ils vont absorber les gâchera, nuira à leur saveur et qu’à la cuisson, ils relâcheront toute l’eau.

En fait, c’est une question de méthode et cela dépend des champignons…

S’il ne faut pas les laisser tremper dans l’eau, rien n’empêche de les rincer rapidement. C’est surtout vrai pour les champignons qui ont des fibres très compactes comme les champignons de Paris et qui résistent bien à un lavage rapide sous l’eau courante. L’idéal est de les sécher ensuite dans un tissu propre.

Pour les autres types de champignons plus fragiles ou spongieux on procédera différemment : après avoir éliminé les parties les plus dures et les résidus de terre à l’aide d’un couteau, on peut passer un pinceau humide sur la surface du champignon, voire rincer sous l’eau courante avant de sécher.