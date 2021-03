Goujonnettes de skrei, pommes de terre écrasées et salade de chicons

Le skrei est un cabillaud du Nord-est de l’Océan Arctique et qui, chaque année, effectue une longue migration pour venir frayer, entre janvier et avril, dans un archipel du nord de la Norvège.

La pêche au skrei remonte au 10e siècle après Jésus-Christ ; elle était pratiquée par Vikings norvégiens, qui ont été parmi les premiers à faire le commerce de cabillauds. A partir du 14e siècle, c’est la puissante ligue hanséatique (La Hanse) qui a assuré la distribution du skrei à travers toute l’Europe chrétienne.

La Norvège est l’un des pays (avec le Japon) où l’on trouve les plus anciennes réglementations sur la pêche. Dès le 17e siècle, les matériels de pêche jugés trop efficaces ont été interdits. À cette époque, on pêchait principalement selon une méthode appelée Jukse, c’est-à-dire avec une ligne, un hameçon et un leurre. Puis, d’autres méthodes sont apparues, comme le filet, accusé d’être une technique de riches et d’étrangers. Le rendement était meilleur, le filet ramenait à bord des prises plus importantes. Mais ces méthodes ont été pointées comme responsables de la raréfaction du poisson. Des plaintes ont été adressées auprès du Roi et le résultat fut l’interdiction du filet. C’est ainsi que dans l’archipel des Iles Lofoten où sont pêchés les skrei, la pêche a été réglementée dès 1816.

Résultat, contrairement aux autres espèces de cabillauds qui ont beaucoup souffert des excès de la pêche industrielle en Islande ou aux abords de Terre-Neuve, les réserves de skreis norvégiens sont bonnes et ne sont aucunement menacées. La reconnaissance de l’importance du Skrei a contribué à transformer la pêche dans l’archipel des Lofoten pour en faire une des pêcheries les mieux organisées et les plus strictement réglementées au monde, avec des quotas, un contrôle des horaires, des zones et des périodes autorisées, ainsi que du matériel utilisé. Si bien que, depuis 2000, les stocks de ce poisson sont en progression.

Gastronomie

Le skrei est souvent surnommé par les chefs le roi des cabillauds. La délicatesse et la fermeté de sa chair très blanche font du skrei de Norvège un poisson exceptionnel qui se prête à de multiples créations culinaires.

Poisson maigre, le skrei est un produit de saison et est à l’origine d’un des plats nationaux norvégiens, préparé et dégusté entre janvier et avril, le traditionnel Skreimølje, recette à base de skrei frais, de son foie et de ses œufs cuits séparément au court-bouillon. Le poisson est servi avec des pommes de terre cuites à l’eau.

