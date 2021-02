Farfalle, safran et saumon fumé

Quand elle établit son menu pour la semaine, Leslie ne déroge pas à une règle sacro-sainte pour elle : le vendredi, puisque tout est permis, il faut que l’assiette soit gourmande et réconfortante. Alors, régulièrement, ce jour-là, ce sont les pâtes qui sont mises à toutes les sauces !

Et aujourd’hui, en plus, elle y ajoute une épice rare qui adore le poisson : le safran.

Si c’est l’épice la plus chère au monde, heureusement, une pincée suffit pour changer un plat.

Pour se faire une idée de son goût, une seule solution : l’essayer. Car le décrire est presque impossible : certains lui trouvent une légère amertume en même temps que de la douceur, un parfum floral ou une fraîcheur un peu iodée… Il est couramment utilisé dans les plats de paella.

Le safran est issu de la culture du crocus sativus : ce sont les pistils de la fleur qui constituent cette épice, très prisée depuis des milliers d’années. Son utilisation remonte à plus de 5000 ans et est originaire du Moyen-Orient.

Avec le commerce des épices, le safran et son utilisation se sont répandus en Europe et dans les autres continents.

Aujourd’hui, l’Iran est en est le plus grand producteur au monde, l’Espagne occupant le premier rang en Europe.

En dehors de son utilisation pour la gastronomie, le safran qui a aussi été utilisé comme teinture, est considéré comme une épice aux vertus médicinales multiples.

Le saviez-vous ?

Depuis quelques années, on cultive aussi le safran dans quelques exploitations wallonnes : en région liégeoise, en Gaume ou dans le Namurois, des passionnés se sont lancés dans l’aventure et ont relevé le défi de produire le célèbre or rouge.

Et ce n’est pas une mince affaire : il faut cultiver les bulbes jusqu’à la floraison à l’automne. C’est à ce moment qu’il faut cueillir les fleurs, prélever les pistils et les mettre au séchage pour achever la transformation en épice.