Fade le poulet ? Oui... Mais non !

Pourtant, le poulet n’a pas pour autant toujours bonne réputation : on dit de lui qu’il sait se montrer fade et sec en bouche.

On le considère généralement comme facile à cuisiner et simple à associer avec une foule d’ingrédients. Ce n’est pas pour rien si Leslie l’a régulièrement intégré dans ses recettes, le posant sur des salades, le faisant sauter avec des saveurs asiatiques, griller ou caraméliser selon ses envies.

Une fois en possession d’un beau spécimen ou de quelques-uns de ses meilleurs morceaux et avant de le cuisiner en grillade, à la poêle ou au four, voici quelques astuces.

Les cuisses musclées sont les plus goûteuses et juteuses, surtout si on les prépare avec les os et la peau… Elles sont aussi plus grasses. Mais lorsqu’on choisit les filets sans peau, on se trouve parfois confronté à un résultat insipide et dénué de moelleux et de jus.

On peut le faire avec un rouleau à pâtisserie si on ne possède pas de maillet à viande, un ustensile en bois ou en métal présentant une surface hérissée de bosses. L’opération consiste à écraser la viande de façon uniforme sur toute sa surface pour la rendre plus tendre.. En tapant la viande, on en décompose les fibres, ce qui va accélérer la cuisson. C’est efficace si on a prévu un mode de cuisson rapide comme la grillade ou la friture.

© MARTIN GODFROID

La saumure (mélange d’eau et de sel), c’est infaillible et très simple à mettre en œuvre, mais il faut s’y prendre un peu à l’avance.

Faire tremper le poulet dans de la saumure avant la cuisson va augmenter sa jutosité et rehausser sa saveur et la viande sera aussi plus tendre Parce qu’en absorbant le sel, une partie des protéines se décomposent.

La méthode est simple : pour 1 litre d’eau, il faut environ 50 g de sel. Quand le sel est bien dissout dans l’eau, on y plonge les morceaux de poulet (sans peau ni os) et on place au frais, idéalement pendant au moins 2 heures. Pour un goût plus prononcé, on peut laisser la viande en saumure jusqu’à 6 heures. Puis, on rince la viande, on la sèche et elle est prête à rôtir ou à griller.

On peut aussi appliquer la même méthode à un poulet entier auquel on va faire prendre un grand bain, en gardant la peau et les os. Il faudra alors le laisser 3 à 12 heures dans son bain salé.

Ce processus qui permet d’ajouter de l’humidité à la chair présente un autre avantage : l’eau étant un meilleur conducteur de chaleur que la viande, le temps de cuisson sera réduit.

Petit conseil : n’hésitez pas à ajouter aromates et épices dans la saumure pour parfumer la viande en fonction de la recette que vous avez choisie : poivre, herbes fraîches, jus de fruits, gousses d’ail écrasées, laurier, thym, sauge, romarin ou encore des zestes de citron, des graines de moutarde, du cumin, de la coriandre…

On peut aussi y diluer du sucre ou du miel … Cela aura pour effet de provoquer une caramélisation plus rapide de la viande lors de la cuisson.

On peut aussi réaliser une saumure à sec en frottant viande est frottée avec du sel éventuellement additionné de sucre et d’épices et laissé au frais dans un sac plastique pendant plusieurs heures avant d’être rincé et séché.

Et le bicarbonate ?

C’est une autre technique étonnante et très simple pour rendre une viande plus tendre et plus moelleuse, en peu de temps (environ ½ heure) : on place la viande crue sur une planche et on la saupoudre de bicarbonate en veillant à bien enrober tous les morceaux. On laisse reposer 30 minutes au réfrigérateur, puis on la rince et on la sèche avant de la cuire normalement.