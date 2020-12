Dim sum au haché de volaille et chou

Rendez-vous asiatique avec cette gourmandise cuite à la vapeur : une bouchée light et festive, parfaite en période de fête et qui peut être servie en tapas ou bouchées apéritives. Pourquoi se priver ?

Et revoilà le chou… Un ingrédient qui sort volontiers de la cuisine pour se glisser dans les expressions de la langue française.

Pourquoi dit-on "faire chou blanc" pour signifier qu’on a raté son coup ? Pourquoi donc incriminer un innocent légume ? Cette expression pourrait venir de certains dialectes où le son “k” prend la place du son “ch” ou le contraire… Par exemple, on dit “quien” pour “chien” en Picard et “coup” se prononçait "choup" en dialecte berrichon. Dans le Berry, au jeu de quilles, très en vogue au XVIe siècle, un c[h]oup blanc était un coup nul, sans résultat.

Ouf ! La plante est donc hors de cause !

Ne pas confondre avec ceux qui font du chou blanc, et qui ne ratent pas leur coup, au contraire : ce sont les cultivateurs qui produisent ce légume d’hiver, partie intégrante de la production maraîchère wallonne. Celle-ci se concentre essentiellement dans les provinces de Hainaut et de Liège, lesquelles regroupent le plus grand nombre de producteurs de légumes. Un produit vraiment local et de saison !