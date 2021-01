Des quesadillas au poulet

On en trouve dans des restos rapides aux enseignes évocatrices d’Amérique latine, mais à l’heure de se mettre aux fourneaux, on pourrait plus souvent s’inspirer des délices qui nous viennent d’outre-Atlantique. Ce soir, Leslie invite le Mexique à nos tables. Encore une semaine qui commence par un joli voyage !

Le Mexique à la maison

Tortillas, tacos, quesadillas, fajitas, enchiladas, burritos, nachos… Tous ces plats ont la même base : la tortilla, une galette de farine de maïs ou de blé, souple ou rigide, plate ou en "U" et qui se distinguent les unes des autres par leurs garnitures ou la façon de les rouler. A ne pas confondre avec la tortilla espagnole qui elle, est une omelette aux pommes de terre.

Cette cuisine, on aurait tort de s’en priver : riche en légumes, elle est parfaite pour composer un repas light et savoureux, à déguster sur le pouce, devant l’ordinateur, façon street-food, ou à dévorer entre amis, comme au resto.

Ayant subi des influences de son héritage indigène, puis espagnol, mais aussi des cuisines africaine, caribéenne et asiatique, la cuisine mexicaine est très variée. La base traditionnelle est le maïs, ainsi que le haricot, l’avocat, la tomate, la dinde, les cacahuètes, la vanille et le piment, le riz, sans oublier les viandes (bœuf, porc, poulet, chèvre et mouton), les produits laitiers (le fromage), et diverses herbes et épices qui donnent leur caractère aux sauces.