Dans votre assiette ce soir : une pastilla aux cuisses de poulet confit

La pastilla, c'est cette préparation traditionnelle originaire des pays du Maghreb, plus particulièrement du Maroc et d'Algérie. Il suffit de la regarder pour avoir envie d'y goûter. Et la sensation est à la hauteur des attentes : du croustillant, des épices et, souvent, un subtil mélange de sucré et de salé... Une tuerie !

Selon certaines sources, le terme " pastilla " serait d'origine espagnole, dérivé du terme pastel qui signifie "gâteau" ou "tarte". Ce qui est indéniable, c'est que ce plat fait figure de plat de fête. Dans les pays du Maghreb, il est d'ailleurs servi dans les grandes occasions. Il est constitué d'un feuilletage refermé sur une garniture de légumes et de viande parfumée au épices.

Un peu de technique

Et pour réussir cette garniture qui le compose, Leslie réalise une "brunoise"... C'est un terme technique n'a rien à voir avec la coloration des légumes, mais qui désigne une façon de les tailler : pour une brunoise, il faut réaliser des petits cubes d'environ 2 millimètres de côté.

Et si vous entendez parler de mirepoix ou de julienne, sachez qu'il s'agit, là aussi, de taillages différents : pour la mirepoix, il faut aussi réaliser des cubes, mais plus gros que pour la brunoise : de 1 cm à 1,5 cm de côté. Quant à la julienne, elle est faite de fins bâtonnets épais d'environ 2 millimètres et longs de 5 à 6 centimètres.

A vos couteaux ! Et attention aux doigts !