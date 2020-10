Dans votre assiette ce soir : une omelette aux champignons des bois

Incontournables à cette saison, les champignons des bois sont sur tous les étals. Leslie n'a pas résisté à l'envie d'en mettre au menu de cette semaine dans une recette aussi simple qu'indispensable: en omelette, compagne idéale pour sublimer le parfum de ces délices de nos forêts. Et bonne nouvelle: c'est prêt en un temps record !

Bon à savoir et à consommer:

L'œuf est un aliment bourré de protéines d’excellente qualité qui contiennent des acides aminés dits "essentiels" qui ne peuvent être apportés que par l’alimentation et se situent principalement dans le blanc. Ces protéines de haute valeur biologique servent surtout à former, à réparer et à maintenir en bon état les tissus, comme la peau, les muscles et les os.

Le jaune d’œuf, lui, contient deux caroténoïdes au pouvoir antioxydant très puissant : la lutéine et la zéaxanthine qui sont surtout connues pour leurs effets protecteurs au niveau des yeux.

Et ce n'est pas tout: le jaune d'œuf contient également une vitamine du groupe B nommée choline et qui joue un rôle essentiel dans la formation, le maintien et la réparation des fonctions cérébrales... Efficace pour la mémoire et la concentration.

Autant de bonnes raisons de les déguster de la meilleure des manières qui soit.