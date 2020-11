Dans votre assiette ce soir : un millefeuille de pommes

Leslie a craqué ! Aujourd’hui, elle vous propose un dessert. Et quel dessert ! Tellement simple à réaliser que c’est un péché de ne pas en reprendre. Une bonne occasion de sublimer les pommes que l’on trouve sur nos étals, produit local, de saison et bio de préférence !

Une pomme par jour…

La pomme est l’un des fruits les plus consommés au monde…

Parmi les idées généralement admises concernant ce fruit il y a celle qui dit : "Une pomme chaque matin chasse le médecin". Ce dicton vient des îles britanniques où on affirme : "An apple a day keeps the doctor away". Churchill, lui, avait mis l’adage à sa sauce : “Une pomme par jour éloigne le médecin… Pourvu que l’on vise bien”, ajoutait-il.

Ces affirmations ont, plus que probablement, été inspirées par les vertus avérées des pommes : riches en antioxydants (qui sont bons pour le cœur et bons pour les cellules), elles ont aussi un pouvoir anticholestérol et anti-inflammatoire. Peu caloriques, elles font également office de coupe-faim et aident à réguler la digestion.

C’est la peau qui contient majoritairement les substances actives. Mais attention : pour manger la pomme avec sa peau, il faut acheter des produits labellisés bios (et locaux puisque la Wallonie ne manque pas de producteurs) et bien laver les fruits en les baignant dans de l’eau additionnée de vinaigre blanc et de bicarbonate de soude.