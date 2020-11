Dans votre assiette ce soir : saumon bio, lentilles vertes et jeunes pousses d’épinards

Voilà un plat qui change : les lentilles sont enrobées d’une sauce bien goûteuse et le saumon, chaud à cœur sans être trop cuit, apporte sa touche si caractéristique, associée à la fraîcheur des jeunes pousses. A découvrir, absolument !

Local et bio

On connaît bien les lentilles françaises protégées par leur AOP (appellation d’origine protégée). On peut en trouver dans certaines enseignes de la grande distribution. Ou alors, il faut se rabattre sur des produits en provenance de régions plus lointaines.

Mais saviez-vous que depuis quelques années, quelques agriculteurs wallons ont décidé de tenter l’expérience de la culture de ces légumineuses : dans le Brabant wallon, l’association " Les 4 fermes " fédère des exploitations qui ont décidé de produire cette graine dans le respect de l’environnement. Et si leur choix s’est orienté vers la production de lentilles, c’est aussi dans un but de diversification agricole vers un produit qui, de plus en plus, se présente comme une alternative aux protéines animales et qui, jusque-là, n’était disponible chez nous que via l’importation.

On peut trouver ces lentilles produites chez nous et estampillées "Les 4 fermes" dans les réseaux de distribution bio.