Dans votre assiette ce soir : rigatoni, crème à l’Appenzeler, poireaux et champignons.

Une assiette de pure gourmandise ! De bonnes pâtes bien enrobées d’une sauce crémeuse rehaussée par un fromage d’exception, en arrivage direct des alpages et associé aux champignons et poireaux pour plus de goût. Vous allez en reprendre !

Les pâtes et le fromage, une association qui va de soi ! Et que l’on peut décliner à l’infini. Aujourd’hui, Leslie a choisi un fromage venu des montagnes : L’Appenzeller® est le fromage le plus corsé de Suisse. Fabriqué à la main depuis plus de 700 ans, issu d’une région de production très limitée, il doit sa saveur à la qualité du lait, mais aussi au soin particulier mis par les fromagers pour le brossage de sa croûte avec une saumure à base d’herbes de montagne. La recette traditionnelle de cette saumure est toujours gardée secrète aujourd’hui.