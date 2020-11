Dans votre assiette ce soir : potage Parmentier et croûtons

Un potage tout blanc, tout doux. Et croustillant aussi. Ce soir, Leslie vous explique comment changer les pommes de terre en breuvage délicat. Etonnant et succulent ! Ne ratez pas la démonstration !

Petite histoire

Il n’est pas rare que des recettes à base de pommes de terre se voient appelées “Parmentier”, du nom d’Antoine Parmentier, pharmacien et militaire qui vécut au 18e siècle et qui, cherchant des solutions pour contrer les famines en France, a mené de nombreux travaux sur la pomme de terre : il a non seulement mis en avant ses valeurs nutritionnelles pour l’homme, mais aussi démonté les préjugés selon lesquels ce tubercule provoquait maladies et appauvrissement du sol.

Doué pour la promotion, soutenu par Louis XVI, et ayant expérimenté avec succès la culture de la pomme de terre, Parmentier a permis de défaire ce tubercule de son image d’aliment du pauvre et d’introduire sa consommation chez les élites.

Grands bienfaits

Originaire d’Amérique du Sud, la pomme de terre, associée à un régime varié, participe à l’équilibre alimentaire. Elle est riche en vitamines et minéraux et contrairement à une idée très répandue, elle trouve sa place dans les régimes hypocaloriques… À condition de ne pas la manger sous forme de frites, évidemment !