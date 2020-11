Dans votre assiette ce soir : potage Dubarry, truite saumonée et amandes effilées

C’est le jour du potage ! Et celui-ci se doit d’être aussi blanc que possible pour respecter la recette à la lettre. La base, c’est le chou-fleur, mais Leslie lui ajoute quelques petites touches qui vont faire la différence, en douceur.

Si Antoine Parmentier a laissé son nom aux préparations à base de pommes de terre pour en avoir répandu l’usage dans nos régions, c’est une comtesse qui est à l’origine du nom de baptême de la crème de chou-fleur.

Maîtresse de Louis XV, on dit de Mme du Barry qu’elle avait non seulement le teint clair, laiteux, mais aussi un goût très sûr en matière de cuisine et que c’est elle qui a eu l’idée de faire composer une crème aussi blanche que possible avec les efflorescences de ce chou.

Le Roi se serait délecté de la préparation et aurait ordonné qu’on le baptise du nom de sa favorite, d’autant que sa couleur rappelait celle du visage de la Comtesse.

C’est sans doute une des raisons pour lesquelles, pour être réussi, un bon potage du Barry se doit d’être aussi clair et lisse que possible.

Quant au chou-fleur, légume de saison, n'hésitez pas à le choisir bio et local.