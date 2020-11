Dans votre assiette ce soir : potage de carottes et potimarron aux épices indiennes

Ici, la douceur de la carotte et du potimarron s’associe à la puissance du Tandoori, un des mélanges d’épices incontournables de la cuisine indienne. Il se présente sous forme de poudre ou de pâte de couleur brun-rouge. Piment, ail, coriandre, cumin, thym, girofle, cannelle et parfois gingembre et paprika entrent dans sa composition pour une explosion de parfums.

La courge du fainéant

Parmi les courges comestibles, on connaît les citrouilles, les potirons, les potimarrons, butternut et bien d’autres… A l’idée de les cuisiner certains hésitent devant l’ampleur de la tâche et les efforts qu’il faudra déployer pour débarrasser la chair d’une peau parfois très dure et résistante.

Rien de tout ça avec le potimarron : cousin de la citrouille et du potiron, on le distingue à sa forme en poire mais surtout, il demande moins de travail que ses plus proches parents : on peut le cuisiner sans l’éplucher, surtout si on le choisit bio, ce qui lui vaut le surnom de " courge du fainéant ".

Et cela n’enlève rien à son intérêt gustatif. Onctueux, il développe en plus un petit goût de châtaigne et s’utilise aussi bien en potage qu’en flans, gratins, desserts ou confitures : une vraie source d’inspiration en cuisine.