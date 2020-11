Dans votre assiette ce soir : porc sauté au caramel, riz et légumes de saison

Retour en Asie avec le plat de ce soir : un équilibre sucré-salé qui transforme la viande en bonbon parfumé. Epices et condiments transforment délicieusement le porc. Leslie vous promet un régal !

4 épices… Mais lesquelles ?

Indispensable pour la recette du jour : le mélange 4 épices. De quoi s’agit-il ? C’est un mélange doux, chaud, suave et très facile à utiliser. Sa composition est toujours la même : il contient du gingembre, de la cannelle, du clou de girofle et de la noix de muscade. Il est souvent utilisé pour des plats salés (viandes en terrines ou en sauce, légumes…), mais peut aussi très bien s’associer à de nombreuses recettes sucrées (biscuits, cakes, compotes, fruits poêlés ou grillés ou pains d’épices pour ceux qui n’aiment pas le goût d’anis).

Curiosité

Si on utilise un mélange d’épices, à l’origine, le “4 épices” est une épice unique appelée pimenta dioica ou piment de la Jamaïque, venu des Antilles, aussi connu sous le nom de " tout épice ". Il porte ce nom parce qu’une fois broyé, il développe des arômes de gingembre, girofle, muscade et poivre. On utilise ses baies et ses feuilles.