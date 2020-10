Dans votre assiette ce soir : Mac & Cheese au chou-fleur

La culture maraîchère autour de Saint-Omer est ancienne… C’est dans le marais audomarois, accessible par des canaux, que la culture du chou-fleur s’est intensifiée à partir du XIXe siècle, faisant de cette plante le légume phare de la région. Aujourd’hui, le chou-fleur d’été de Saint-Omer s’exporte dans toute l’Europe. Il se différencie de son cousin breton par un goût plus léger en bouche.

Curieux et folklorique

La Meule du Plateau est un fromage belge à pâte pressée cuite, au lait cru, à l’affinage naturel de 6 mois sur des planches d’épicéa. Un fromage 100% belge aux saveurs d’alpage, pensé et créé au Pays de Herve. Il est l’aboutissement d’un projet local et collaboratif.

Suivez-nous sur la Une et les réseaux sociaux

Découvrez les recettes de "Qu’est-ce qu’on mange ce soir ?", en images, du lundi au vendredi, sur la Une à 18h25 et retrouvez aussi Leslie et ses bonnes idées sur Auvio et sur les réseaux sociaux.