Dans votre assiette ce soir : les vrais "fish and chips" !

Ce soir, ça va croustiller : de bons morceaux de poisson en beignets et des frites maison. Et puis, une sauce tartare pour compléter le tableau d’une soirée sous le signe de la street food anglaise. Leslie vous explique comment réussir ce plat emblématique.

Number 1

En Grande-Bretagne on vend plus de 250 millions de "fish and chips" par an : c’est clairement la nourriture fast-food la plus vendue dans le pays !

Ce plat traditionnel a longtemps été servi dans un emballage de papier journal, mais le contact des aliments avec l’encre d’imprimerie étant plutôt déconseillé, cet emballage de récup a dû être délaissé… Ce qui n’empêche pas certains établissements de servir le plat sur du papier de qualité alimentaire imitant le papier journal.

Le plat fait réellement partie du patrimoine d’outre-Manche : on raconte que lors du débarquement en Normandie, il a servi de signe de reconnaissance : les soldats britanniques criaient "fish" et leurs camarades devaient répondre "chips" pour s’assurer qu’ils avaient bien affaire à ceux de leur camp.

On dit aussi que le " fish and chips " est le seul plat qui n’était pas rationné en Angleterre pendant les deux guerres mondiales.