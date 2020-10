Dans votre assiette ce soir : le riz sauté au poulet

Aujourd’hui, pour inaugurer la 2e semaine de "Qu'est-ce qu'on mange ce soir? ", on fait une petite excursion en Asie : riz, poulet et légumes s’habillent de senteurs orientales. Et Leslie, en vraie cheffe, nous dirige à la baguette !

Une toute petite graine pour la touche finale !

Parmi les ingrédients de la cuisine asiatique, le sésame trouve une place de choix. Véritable concentré de goût, sa graine est appréciée pour la douce saveur de noisette qu’elle dégage, une fois torréfiée. Quelques petites graines et quelques gouttes de son huile, extraite après torréfaction, permettent de parfumer délicieusement un plat aux accents exotiques.

A tester, absolument !