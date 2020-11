Parmentier de canard confit

Qui dit parmentier pense "pommes de terre". Quant au canard confit, c’est cette viande de volaille transformée en tuerie gastronomique. Résultat : une variante très gourmande du hachis parmentier traditionnel. Une expérience inratable !

Les cuisses de canard confites sont généralement préparées par les producteurs de volaille. Mises dans du sel, elles cuisent très doucement et longuement dans la graisse de canard jusqu’à ce que la chair devienne fondante et n’offre plus de résistance à la pointe du couteau. Elles sont ensuite mises en conserve dans la graisse qui se fige. Il suffit de les réchauffer pour découvrir tout le moelleux et le fondant de cette chair cuite à cœur.

Bon à savoir : la Wallonie compte plusieurs producteurs de canard et les éleveurs n’hésitent pas à proposer leurs produits frais ou transformés. Il y en a dans toutes les régions. Une bonne occasion de privilégier les producteurs locaux.