Dans votre assiette ce soir : la salade liégeoise

Le plat traditionnel régional par excellence ! Et l’excellence, ce n’est pas qu’une formule : une explosion de saveurs qui s’expriment de façon optimale quand la salade commence à tiédir, mais dont les restes froids feront un excellent en-cas pour le lunch du lendemain. Et si chacun à sa recette, Leslie le certifie, en toute modestie : la sienne est la meilleure !

Dans nos régions, la pomme de terre est une des bases de l’alimentation.

Label de qualité

Ce n’est donc sans doute pas un hasard si plusieurs variétés de pommes de terre produites en Wallonie bénéficient désormais du label " Terra Nostra Agriculture de Wallonie " qui reconnaît des productions locales, en culture raisonnée ou bio, qui respectent un cahier de charges dans lequel figure le respect de l’environnement et du milieu.

Il existe plus de 150 variétés de pommes de terre différentes. On en retrouve une vingtaine sur nos étals ; elles sont classées en fonction de leur type de chair et de leur utilisation : il y a celles qui sont à chair ferme (comme l’Amandine ou la Charlotte), à chair fondante (Agata, Monalisa…), à chair farineuse (c’est le cas de la Bintje) et les originales (par exemple, la Vitelotte, à la couleur violette caractéristique).

De quoi varier les recettes et les plaisirs.