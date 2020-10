Dans votre assiette ce soir: brick à l'œuf et truite fumée

Une spécialité du Maghreb pour envelopper de croustillant un produit bien de chez nous : avec cette recette, Leslie va vous faire craquer pour le poisson de rivière.

Bon à savoir

Ancestrale, la pâte à brick, mélange d'eau, de farine et de sel, remonterait au XIe siècle. Issues de la culture nomade, ces feuilles se sont répandues dans la culture berbère (Maroc, Algérie, Tunisie) et restent un mets incontournable des pays du Maghreb. C'est un feuilleté qu'on farcit de préparations sucrées ou salées. Et si vous entendez parler de "bourek" chez les Algériens ou de "brouat" chez les Marocains, sachez que vous avez affaire à la même spécialité.