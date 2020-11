Dans votre assiette ce soir : boulettes suédoises et pommes de terre Hasselback

On voyage vers le nord avec l’assiette du jour : elle est 100% suédoise… Dans l’esprit, en tout cas. Mais pour les ingrédients, ce sont de bons produits de chez nous. Leslie vous emmène sur le chemin des boulettes suédoises accompagnées de pommes de terre croustillantes.

Les boulettes et les pommes de terre, en Belgique, on connaît !

Et pourtant, Leslie a bien l'intention de vous montrer ces produits sous un autre angle : petite excursion en Scandinavie, plus particulièrement en Suède qui est le berceau de ces boulettes qu’une enseigne de meubles en kit a fait connaître partout dans le monde et dont la sauce onctueuse ravit les papilles. Pour compléter l’assiette, les pommes de terre seront "Hasselback". La recette a été créée en 1953 par un cuisinier alors en formation dans un restaurant de Sokholm, nommé "Hasselbacken". Ce fut une réussite et le plat a gardé le nom de l’établissement.

Aujourd’hui, ces pommes de terre croustillantes connaissent de nombreuses variantes : avec ou sans herbes aromatiques, avec ou sans fromage, agrémentées de lard ou de chorizo… Autant de façons de sublimer ces tubercules.