Dans votre assiette ce soir : boulettes de volaille à la crème de moutarde

Dans nos régions, on adore les boulettes… Au point de les mettre à toutes les sauces et d’en faire avec toutes les viandes. Ici, la douceur de la volaille rejoint celle de la crème. Mais relevées à la moutarde et agrémentées de légumes, ça change tout. Aujourd’hui, Leslie change l’ordinaire en extraordinaire !

Curiosité : brocoli ou broccolini ?

Si Leslie a choisi le vert du brocoli pour rehausser ce plat, elle aurait tout aussi bien pu opter pour le broccolini.

Mais qu’est-ce donc ? Il s’agit d’un légume originaire du Japon qui n’est pas un mini-brocoli, mais le résultat du croisement entre le brocoli et une variété de chou chinois. Sa tige est plutôt longue, mais il ne faut pas l’éliminer car comme les fleurettes, elles sont excellentes et nutritives. On le mange un peu croquant et sa saveur est douce, avec des notes d’asperge et de brocoli.

On l’appelle aussi bimi, brocoli nain, broccoletti ou brocolette, mais plus couramment broccolini qui est en réalité une marque déposée. Présent aux Etats-Unis depuis une vingtaine d’années, il fait doucement son apparition chez nous.