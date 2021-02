Curry de légumes à l'indienne

Light et végétarien… Le plat du jour part explorer de lointaines contrées où il est question d’épices et de lait de coco : caractère et douceur pour accompagner un riz parfumé. Leslie vous emmène en Inde.

Curry

Lorsqu’on parle de curry, chez nous, on pense aux mélanges d’épices qui rehaussent les plats asiatiques mais le terme curry, ou "cari", désigne en réalité tous les plats en sauce épicés et signifie "plat mijoté".

En Inde, c’est un autre terme qui désigne les mélanges d’épices qui parfument la cuisine : "masala" qui signifie "mélange".

Les mélanges d’épices sont utilisés en Inde depuis toujours, et toujours préparés par broyage des épices. La composition des currys varie énormément, en fonction des saveurs recherchées : de très doux à très épicé.

Le plus connu est le curry jaune, où domine la couleur du curcuma. On y trouve aussi la plupart du temps des graines de coriandre, de cumin et de moutarde, du piment, du poivre, de la cannelle, du fenugrec, de la cardamome, des clous de girofle, du gingembre, des graines de fenouil, de l’ail, de l’oignon, du sel…

Parmi les plus courants vendus dans nos régions, le curry de Madras est le plus connu : jaune, très parfumé et peu piquant, c’est le classique parmi les classiques, un indispensable en cuisine.

Le curry Bombay est le plus doux et peut compter jusqu’à 70 épices dominées par la couleur jaune du curcuma.

Le curry vert thaïlandais comprend des épices, mais aussi des herbes et parfois de piments verts. Il se présente généralement sous forme de pâte. Il est plutôt doux et nuancé, incluant notamment paprika, coriandre, céleri, estragon, gingembre et citronnelle.

Autre curry thaï, le curry rouge est plus pimenté. Sa couleur vient d’ingrédients comme le paprika et le piment de Cayenne.

Le curry indien est, quant à lui, le plus piquant et sa couleur tire volontiers sur l’oranger, en raison de la présence de piments.