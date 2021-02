Crêpes au saumon fumé, épinards et ricotta

Pas de Chandeleur sans crêpes ! Leslie ne pouvait décemment pas laisser passer l’occasion de vous proposer une garniture salée savoureuse pour réinventer la crêpe salée.

Fécondité et retour des beaux jours

Sucrées ou salées, les crêpes sont traditionnellement au menu, le 2 février.

Les origines de la fête de la Chandeleur se perdent dans la nuit des temps. On connaît surtout la Chandeleur en tant que jour des crêpes. La tradition attribue cette coutume au pape Gélase Ier qui, au Ve siècle, a christianisé une fête ancestrale en l’honneur du dieu Pan. Ce pape faisait distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. Cette cérémonie rappelle elle-même une coutume des Vestales qui, lors des Lupercales (fêtes annuelles de la mi-février dans la Rome antique), faisaient l’offrande de gâteaux préparés avec le blé de l’ancienne récolte pour que la suivante soit bonne.

Il existe toute une symbolique liée à la confection des crêpes. Cette tradition qui remonte à la fin du Ve siècle consiste à faire sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce d’or dans la main gauche, ou à défaut une autre pièce monnaie, afin de connaître la prospérité pendant toute l’année… Il faut, bien sûr, que la crêpe atterrisse correctement dans la poêle. On dit aussi que la première crêpe confectionnée doit être gardée dans une armoire ou sur une armoire pour que les prochaines récoltes soient abondantes.

Quant au nom de “Chandeleur”, il vient de la fête des chandelles qui voulait qu’à cette date, toutes les bougies de la maison soient allumées.

On raconte aussi que les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, évoquant le retour du printemps après le froid et l’obscurité de l’hiver.