Carpaccio de saumon, fenouil et orange sanguine

Le printemps s’est vraiment installé dans la cuisine de Leslie car voici venir un autre plat froid. Le poisson y est roi et fait un excellent ménage avec les agrumes de pleine saison hivernale. Couleur, iode et fraîcheur acidulée sont au menu de ce soir.

Préparation typique de la cuisine italienne, réalisé à base de viande de bœuf crue coupée en tranches très fines et traditionnellement assaisonnées d’un filet d’huile d’olive, de jus de citron, d’un peu de sel, de poivre et parsemées (ou non) de copeaux ou de pecorino, le carpaccio peut aussi être agrémenté de pignons de pin grillés et de feuilles de roquette, voire de pesto.

Saviez-vous que le nom de ce plat a été inspiré par la couleur qu’arborent les tranches de bœuf ? C’est parce qu’elles rappellent la profondeur des rouges sombres de l’œuvre du grand peintre vénitien de la Renaissance, Vittore Carpaccio qu’elles portent désormais son nom.

Pour la petite histoire, c’est le chef Giuseppe Cipriani, fondateur du Harry’s Bar sur le Grand Canal, près de la place Saint-Marc de Venise, qui a inventé cette recette pour une de ses clientes à qui son médecin avait interdit de manger de la viande cuite. En 1950, le chef vénitien eut l’idée de couper en tranches ultra-fines un beau morceau de viande et de l’assaisonner d’une sauce crémeuse à base de mayonnaise.

Se tenait alors, dans la Cité des Doges, une exposition rétrospective de l’œuvre de Carpaccio… Et le cuisinier, considérant que les fines tranches de bœuf d’un beau rouge carmin évoquaient le registre de couleurs de Vittore Carpaccio, décida de baptiser son plat du nom du peintre.

Voilà comment, depuis, de nombreux plats portent ce nom, qu’ils soient à base de viande, de poisson, de légumes ou de fruits crus, pour autant qu’ils soient coupés en tranches très fines.