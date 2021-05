Burrito au bœuf et haricots

Le burrito est une préparation culinaire originaire du Mexique, où l’utilisation de ce nom est attestée depuis au moins la fin du XIXᵉ siècle.

Il se compose d’une tortilla, généralement faite à la farine de blé, enroulée en forme de cylindre, garnie de divers ingrédients tels que de la viande de bœuf, des haricots, des tomates, des épices, du piment, de l’oignon, de la salade, etc.

Mais saviez-vous que le mot burrito signifie "petit âne" en espagnol ?

Il y a quelques histoires qui tentent d’expliquer comment le nom de burrito a pu être attribué à cette recette. L’une des plus populaires raconte qu’un homme du nom de Juan Mendez, originaire de Chihuahua au Mexique, utilisait un âne pour transporter la nourriture qu'il vendait. Et pour la garder au chaud, il l'enveloppait dans une grande tortilla de farine faite maison. Selon cette histoire (non vérifiée), la recette tirerait son nom du fait qu’elle a été vendue depuis une charrette tirée par un âne.

Autre hypothèse : c’est parce que les burritos ressemblent un peu aux oreilles d’un âne ou aux sacs et couvertures roulés portés par les ânes qu’on leur aurait donné ce nom.

Ce qui est certain, c’est que ce burrito, apparu pour la première fois au début des années 1900 aux Etats-Unis est rapidement devenu populaire et n’a pas manqué de franchir les frontières géographiques et culturelles, changeant de goût et de garniture au gré des envies et de la créativité des cuisiniers.