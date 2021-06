Boulettes, sauce tomate et frites au four

Les boulettes font partie des plats traditionnels de notre pays… Un plat que tout le monde connaît et qui, comme quelques autres, agit comme une madeleine de Proust et a le don de nous faire retomber en enfance.

Les boulettes, c'est une façon d'accommoder la viande que l’on retrouve partout dans le monde.

Selon certaines sources, leur origine en Europe semble remonter au temps des Romains, qui les confectionnaient en mélangeant viandes, poissons et crustacés. Plus tard, chez les Arabes, au Xe siècle, on trouve les premières traces de recettes de boules de viandes aromatisées.

On trouve aussi les köttbullar suédoises, les frikadeller danoises et allemandes, les gehaktbal néerlandaises, les polpette italiennes ou les albondigas espagnoles. Le Moyen Orient a ses kefta et l’Asie n’est pas en reste. Les cuisines chinoise, indienne, thaïlandaise et bien d’autres utilisent cette technique pour accommoder viandes, poissons et légumes.

En Belgique, les boulets liégeois et leur sauce lapin sont sans doute les plus célèbres, mais il ne faut pas négliger les “ballekes” des cuisines bruxelloises.

A Charleroi, on les appelle “vitoulets”, un nom dont l’origine n’est pas certaine mais qui pourrait venir du latin "vitulus" signifiant "veau" dont la viande était utilisée pour confectionner des boulettes de viande. En Italie, on prépare des "polpette di vitello".

A moins que cette appellation soit l’héritière du verbe français "touiller" signifiant mélanger et souvent utilisé en wallon de Charleroi : on raconte que lorsqu’il fallait préparer un repas pour des visiteurs arrivés à l’improviste, on courait cherché du haché qu’il fallait vite touiller pour en faire les fameuses boulettes…