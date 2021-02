Boulettes de bœuf thaï et curry rouge

Aujourd’hui, on repart sur la route des épices. Leslie transporte ses fourneaux en Thaïlande et compose une assiette bien parfumée.

Elément indispensable pour cette recette le gingembre est un ingrédient incontournable de la cuisine asiatique auquel on prête mille et une vertus.

D’origine asiatique, il est connu depuis l’antiquité pour son rhizome aromatique et a été utilisé depuis toujours, non seulement comme épice, mais aussi comme plante médicinale.

Grande plante herbacée, proche du curcuma, sa racine est appréciée pour sa senteur de camphre et une saveur piquante, poivrée, brûlante. Il s’utilise frais, ou séché puis broyé.

Il est originaire d’Asie (Inde, Chine, Malaisie, Java), mais on ne le rencontre plus à l’état sauvage. Il est actuellement cultivé dans tous les pays tropicaux chauds et humides et nécessite un sol riche et bien drainé.

On a retrouvé trace du gingembre dans des manuscrits et écrits chinois et indiens datant de plus de 3500 ans et on estime que son usage remonte à plus de 5000 ans. Il est aussi l’une des bases de la médecine traditionnelle indienne et de la médecine chinoise.

De nombreuses civilisations l’ont adopté. Il fut l’une des toutes premières épices à être importée le long du bassin méditerranéen.

En Occident, dès le Moyen Âge, on l’utilise pour ses qualités gustatives, mais aussi pour ses vertus aphrodisiaques et médicinales. Il coûtait alors très cher, servait de monnaie d’échange et était soumis à un impôt. Réservé aux classes sociales aisées, il était de tous les plats, sans oublier les boissons. Il servait notamment à masquer certains goûts désagréables ou odeurs fortes issues d’une mauvaise conservation.

Tombé dans l’oubli au 18e siècle, il est désormais revenu en force dans nos cuisines.

Saviez-vous que l’on peut assez facilement cultiver son propre gingembre à la maison ?

Il faut en effet partie de ces plantes que l’on peut multiplier sans grande difficulté, en pot. Envie de plus d’infos ?

