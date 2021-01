Bouillon de poule aux petits légumes

Au lendemain d’un congé qui s’est peut-être terminé sur quelques repas aux ingrédients bien riches, on peut continuer à se faire plaisir tout en passant à une alimentation saine et détox. Dans ce domaine, le bouillon de poule fait figure d’aliment miracle, à consommer sans complexe.

Quand on parle de bouillon, on pense très vite au cube, si facile à utiliser qu’on en a presque oublié que le bouillon est une base culinaire très répandue dans le monde.

Une fois que vous aurez réalisé et dégusté la recette de Leslie, s’il vous en reste, gardez-le précieusement : il pourra intervenir dans une foule d’autres recettes, pour donner du goût à un potage ou allonger une sauce.

Véritable solution antigaspi, les bouillons de viande permettent de valoriser les bas morceaux et les carcasses qui ont souvent encore beaucoup à donner, même presque entièrement débarrassées de leur viande.

On prête bon nombre de vertus au bouillon de poule : antioxydant, riche en minéraux et oligo-éléments, bon pour les articulations et le système digestif, booster des défenses immunitaires, c’est un aliment aux allures d’atout santé, un véritable breuvage nutritionnel qui gagne à être intégré dans l’alimentation quotidienne.