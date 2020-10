A court d'idées ? La Une met du peps dans vos plats !

A partir du lundi 19 octobre, c’est sur la Une !

A partir du lundi 19 octobre, c’est ce concept adapté à la télé qui débarque sur la Une : Leslie abandonne sa casquette de chroniqueuse pour la toque de cheffe et s’installe dans sa cuisine pour vous faciliter la cuisine quotidienne.

Grâce à elle plus besoin de vous creuser les méninges pour composer votre menu du soir : Leslie sera quotidiennement au rendez-vous sur la Une, du lundi au vendredi à 18h25 (juste avant "On n’est pas des pigeons") pour vous coacher en moins de 3 minutes sur une recette gourmande, facile à réaliser, peu coûteuse et basée sur les produits frais et de saison.