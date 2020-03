Connaissez-vous les acteurs de la série “Prodigal son” ?

Vous le connaissez peut-être de l’une de ces différentes productions. Il a été le barman robot dans “Passengers”, David Frost dans “Frost/Nixon” en 2006 et il est surtout connu pour son rôle du politicien britannique Tony Blair dans “The Queen”, "The Deal" et "The Special Relationship". À la télévision il a incarné le Aziraphale de “Good Omens”, l’avant gardiste William Masters dans “Masters of Sex” et un rôle important dans la saison 3 de “The Good Fight”. Les fans de la saga "Twilight New Moon" l’ont découvert en Aro le dirigeant des Volturi.