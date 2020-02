Vous avez aimé "Orange Is the New Black"? vous allez adorer les héroïnes de “Prise au piège”

Sur les traces d’ "Orange Is the New Black”, “Prise au piège” propose une galerie de femmes blessées par la vie. Elle montre un panel de personnages féminins riche et varié avec des héroïnes attachantes tout comme la série aux combinaisons orange sur la prison de Leitchfield. Dans une interview accordée au Figaro, la productrice Iris Butcher pense que

C’est un devoir de mettre en avant des femmes fortes pour faire bouger les lignes. Je vais naturellement vers ce type d’héroïnes, il faut se retrouver dans un projet.