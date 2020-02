Elodie Fontan est “Prise au piège” dans votre nouveau thriller carcéral

Élodie Fontan et Jean-Hugues Anglade ("Nikita", "Le grand bain") sont les pièces maîtresses de cette série. Elodie a adoré jouer avec lui :

J’étais déjà très fan de l’acteur et, là, je le suis devenue de la personne. Jean-Hugues Anglade est un partenaire de jeu très protecteur, doux et bienveillant. Je n’avais qu’à le regarder dans les yeux et j’étais envahie par l’émotion. Il vous porte littéralement.