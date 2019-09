L’acteur et humoriste français François-Xavier Demaison pour le téléfilm Pour Sarah sur la Une, ce soir sur la Une à 20h20. Sarah et Cédric, deux adolescents, sont retrouvés dans le coma après un accident de voiture. Pour les parents, c’est le début d’une attente interminable… Mystère et enquête sont au menu de cette série en six épisodes qui questionne les rapports parents/ado. Avec aussi Clément Rémiens (Demain nous appartient/Danse avec les Stars) au casting. Pour Sarah, c’est dès ce soir sur la Une !

François-Xavier Demaison - Le 8-9: l'invité - 17/09/2019 L’acteur et humoriste français François-Xavier Demaison pour le téléfilm Pour Sarah sur la Une, ce soir sur la Une à 20h20. Sarah et Cédric, deux adolescents, sont retrouvés dans le coma après un accident de voiture. Pour les parents, c’est le début d’une attente interminable… Mystère et enquête sont au menu de cette série en six épisodes qui questionne les rapports parents/ado. Avec aussi Clément Rémiens (Demain nous appartient/Danse avec les Stars) au casting. Pour Sarah, c’est dès ce soir sur la Une !

Quant à savoir si la série aura autant de succès qu’Outre-Atlantique, François-Xavier Demaison semble plutôt confiant : “Je n’ai pas vu la version québécoise qui a cartonné […] mais au festival de La Rochelle ce week-end (ndlr : le festival de la fiction TV qui a eu lieu du 11 au 15 septembre), l’accueil a été magique et on est très très excité que le public découvre cette série ”.

C’est d’autant plus triste lorsque l’on sait que le scénario de cette série est inspiré d’une histoire vraie : “C’est l’histoire de François Rozon en fait… qui est producteur au Québec et qui a vu, comme ça, sa vie basculer quand sa fille a eu un accident de voiture. C’est ça aussi qui rend ce programme vraiment très sincère et touchant ” a expliqué François-Xavier à l’équipe du 8/9.

Ça raconte quoi encore ?

François-Xavier Demaison : "J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner 'Pour Sarah'" ! - © JEAN-PHILIPPE BALTEL

Pour celles et ceux qui n’auraient pas suivi : “Pour Sarah” est une série dramatique sensible et haletante à ne surtout pas manquer, diffusée en 6 épisodes le mardi soir sur la Une.

Synopsis : Sarah et Cédric, 18 ans, amis d’enfance, sont retrouvés à l’aube entre la vie et la mort à côté d’une voiture accidentée. Plusieurs indices laissent entendre qu’il ne s’agit pas d’un banal accident : la voiture a été volée, le corps de Sarah a été déplacé, et la personne qui a prévenu les secours s’est volatilisée.

Lorsque l’enquêtrice chargée de l’affaire découvre que sa propre fille était avec Cédric et Sarah quelques heures avant l’accident et cache une partie de la vérité, elle se jure de faire toute la lumière sur cette nuit-là. Sa quête de vérité va pointer les projecteurs sur les secrets de la communauté, les responsabilités de chacun, et entraîner les parents dans le monde trouble et secret de l’adolescence.