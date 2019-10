Unité 42 plébiscitée par le public et la presse internationale !

Diffusée en 2017, la première saison de la série sur la cybercriminalité a eu à la fois un succès d'audiences et un succès critique, que ce soit en Belgique ou ailleurs !

Depuis sa création, Unité 42 a été achetée par de nombreux diffuseurs étrangers. La série a donc vite dépassé nos frontières pour se retrouver sur les écrans allemands, portugais, argentins ou encore anglais !

On vous dévoile ci-dessous quelques citations d'articles de presse anglais, français ou belges mettant notre série à l'honneur.

Ciné Télé Revue – 04/12/2017

Le Figaro – 15/01/2018

Ecran et Toile – 15/07/2019

Le Parisien – 15/01/2018

Like a well rehearsed song, Unit 42 hits the right notes at the right time, and across the 10 different episodes on offer, this Belgium crime procedural offers enough character development and interesting cases to keep you coming back for more.