Tiny House : les mentalités belges pas encore prêtes

Dans l'enquête de la semaine, Titouan Marichal s'intéresse à l'habitat léger, c'est-à-dire les yourtes, les roulottes, les tiny houses ... En Belgique, environ 20.000 personnes vivent dans ce type de logement. Les carnets de commande se remplissent mais, pour installer sa tiny house sur un terrain, c’est le parcours du combattant …

En plein coeur de Bruxelles, Sabine et Maxime vivent dans une tiny house de 16m2 qu'ils ont bâtie pour 30.000 euros. Le but de leur logement ? Avoir un maximum de choses dans un minimum d'espace et avec tout le confort nécessaire. Leur volonté ? Simplement vivre en accord avec leurs principes écologiques.

Mais une fois leur habitation légère construite, ils n'ont eu d'autre choix que ... de l'installer dans le jardin des parents de Maxime.

L'habitat léger à Bruxelles n'est pas encore défini dans les lois urbanistiques, contrairement à la Wallonie depuis le 1er septembre dernier. Dans l'illégalité aux yeux de la commune, le couple ne se sent pourtant pas hors-la-loi.

On se voit comme des précurseurs et on aimerait influencer le pouvoir public ou décisionnel.

Les mentalités, le principal obstacle

Alors que les tiny houses pourraient représenter un logement décent pour tous, les freins sont encore très nombreux. Les autorisations pour installer son habitat léger sont compliquées à obtenir. Les refus sont surtout de nature culturelle. Et les intervenants que nous avons rencontrés expliquent que ce mode de vie différent est encore regardé de travers par la société civile, qui est bloquée dans une norme.

